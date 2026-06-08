В Хабаровске отловили раненого медведя, появлявшегося в Тополево

В Хабаровске специалисты охотнадзора, совместно с полицией, отловили медведя, который накануне был замечен в Тополево. Об этом подтвердили в Управлении охотнадзора.
По данным ведомства, утром хищник вышел в район села Тополево, где едва не напал на мужчину. После этого животное переместилось в сторону города и было замечено в районе гостиницы «Норд-Вест».
Там медведь получил ранения, предположительно при попытке перелезть через забор. После этого он продолжил движение и ушёл в сторону окраин города.
Охотоведы установили местонахождение животного и отловили его в районе посёлка Горького. Специалисты уточняют состояние зверя и обстоятельства его поведения.
Территория обследуется, чтобы исключить повторный выход хищника к людям.