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В Хабаровске отловили раненого медведя, появлявшегося в Тополево

Хищник выходил к жилым домам и был замечен у гостиницы «Норд-Вест».

В Хабаровске специалисты охотнадзора, совместно с полицией, отловили медведя, который накануне был замечен в Тополево. Об этом подтвердили в Управлении охотнадзора.

По данным ведомства, утром хищник вышел в район села Тополево, где едва не напал на мужчину. После этого животное переместилось в сторону города и было замечено в районе гостиницы «Норд-Вест».

Там медведь получил ранения, предположительно при попытке перелезть через забор. После этого он продолжил движение и ушёл в сторону окраин города.

Охотоведы установили местонахождение животного и отловили его в районе посёлка Горького. Специалисты уточняют состояние зверя и обстоятельства его поведения.

Территория обследуется, чтобы исключить повторный выход хищника к людям.