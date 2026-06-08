Сергей Юран попросил об увольнении с должности главного тренера «СКА-Хабаровск»

Напомним, что изначально минувший сезон клуб начал под руководством тренера Алексея Поддубного. Однако после 10 неудачных матчей подряд руководство приняло решение о его отставке. Тогда пост исполняющего обязанности главного тренера занял Михаил Семенов. Он, к слову, входит в топ-20 лучших бомбардиров в истории СКА.