Сергей Юран попросил об увольнении с должности главного тренера «СКА-Хабаровск»

Сергей Юран, назначенный в конце мая 2026 года на пост главного тренера «СКА-Хабаровск», попросил руководство клуба об освобождении его от должности. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», просьба специалиста о расторжении годичного контракта связана с личными семейными обстоятельствами.
На должность нового главного тренера ФК «СКА-Хабаровск» попечительский совет утвердил Михаила Семенова. Именно с ним команда красно-синих закончила сезон 2025−2026.
Напомним, что изначально минувший сезон клуб начал под руководством тренера Алексея Поддубного. Однако после 10 неудачных матчей подряд руководство приняло решение о его отставке. Тогда пост исполняющего обязанности главного тренера занял Михаил Семенов. Он, к слову, входит в топ-20 лучших бомбардиров в истории СКА.
— Михаил Николаевич Семенов родился 3 апреля 1969 года. Воспитанник ДЮСШ СКА (Хабаровск). За родную команду дебютировал в 1986 году. В общей сложности провел в составе дальневосточных армейцев 267 матчей, в которых забил 30 мячей, — отметили в футбольном клубе.
Тренерскую деятельность специалист начал в 2006 году, возглавив «СКА-Энергию». После чего руководил благовещенским «Амуром», комсомольской «Сменой», краснодарскими «Кубанью» и «Урожаем», а также многими другими российскими клубами.