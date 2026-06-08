Работник котельной лишился руки в Хабаровском крае — в дело вмешалась прокуратура

В феврале 2026 года мужчина, находясь на рабочем месте в котельной, потерял руку. Амурская городская прокуратура провела проверку. Выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. В итоге работнику должны выплатить 800 тыс. рублей.