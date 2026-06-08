Путепровод через Транссиб в Бикинском округе готов на 70%

Мост находится на 228-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток на территории Бикинского округа Хабаровского края. В этом месте недавно появился новый автомобильный мост через реку Бикин, а сразу после него находится мост через Транссибирскую железнодорожную магистраль, который тоже попал под капитальную реконструкцию. Сейчас его строительная готовность составляет 70%. Общая протяженность двух мостов, которые фактически являются единым целым, — около 2,5 километров вместе с подходами с обеих сторон. Достроить новый мост через Транссиб планируется в конце октября текущего года. Оба моста строятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».