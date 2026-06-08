Израиль попал в капкан и не выберется: главная новость о войне 8 июня

Израиль получил мощный удар по своей штаб-квартире на юге Ливана. Страна понесла потери, о которых пока молчит.
Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, с чем столкнулись израильские военные.
Напомним, иранское агентство Mehr сообщило, что штаб-квартиру ЦАХАЛ в городе Эн-Накура атаковал беспилотник-камикадзе «Абабиль». Информации о потерях израильской армии в результате атаки дрона в Эн-Накуре нет.
Перенджиев отметил, что речь может идти об израильском командном пункте.
«Вероятно, в момент удара не все офицеры находились на месте, в самом командном пункте. Наверняка, была какая-то дежурная смена, а остальные могли находиться под землей. Военные могли отдыхать, причем отдых в этом случае — это не только сон, но и любая досуговая деятельность. Если бы там было что-то серьезное, израильская сторона была бы вынуждена это подтвердить. Однако пока источником информации является только “Хезболла”», — пояснил эксперт.
При этом потери Израиль все же понес, однако доподлинных данных о них пока нет.
«Конечно, ущерб определенный был у израильтян. Вероятно, они все восстановят, поставят командный пункт в другом месте, но потери есть. Серьезных потерь среди управленческого состава, вероятно, не было. Есть такая лакмусовая бумажка: если бы потери были серьезными, Израиль вынужден был бы освободить Ливан от своего присутствия, отступить. Пока ничего этого не происходит. Но удар был для них ощутимым», — отметил специалист.
Перенджиев добавил, что на территории Ливана мог находиться небольшой командный пункт Израиля.
«При этом координация ведется непосредственно со стороны израильской территории», — добавил специалист.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель ещё двух военнослужащих в ходе вооружённого конфликта на территории Ливана. В результате боестолкновений с движением «Хезболла» общее количество погибших военнослужащих Израиля достигло 29 человек.