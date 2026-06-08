Израиль попал в капкан и не выберется: главная новость о войне 8 июня

«Вероятно, в момент удара не все офицеры находились на месте, в самом командном пункте. Наверняка, была какая-то дежурная смена, а остальные могли находиться под землей. Военные могли отдыхать, причем отдых в этом случае — это не только сон, но и любая досуговая деятельность. Если бы там было что-то серьезное, израильская сторона была бы вынуждена это подтвердить. Однако пока источником информации является только “Хезболла”», — пояснил эксперт.