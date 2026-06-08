Ночь под угрозой атак БПЛА провели жители Волгоградской области

В Волгоградской области с 00:22 мск 8 июня действует режим беспилотной опасности. Из-за угрозы атак БПЛА в Волгограде в 02:31 мск Росавиацией были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.
В МЧС рекомендуют жителям не подходить к окнам и не пользоваться лифтами в период действия беспилотной угрозы.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше