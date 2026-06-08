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Ночь под угрозой атак БПЛА провели жители Волгоградской области

В Волгоградской области с 00:22 мск 8 июня действует режим беспилотной опасности.

В Волгоградской области с 00:22 мск 8 июня действует режим беспилотной опасности. Из-за угрозы атак БПЛА в Волгограде в 02:31 мск Росавиацией были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

В МЧС рекомендуют жителям не подходить к окнам и не пользоваться лифтами в период действия беспилотной угрозы.

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