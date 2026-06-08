Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: ВС РФ владеют инициативой на всех участках СВО

4 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и более 85 процентов территории ДНР. Он также сообщил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. По его словам, нет ни одного места, где не было бы наступления ВС РФ.