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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: ВС РФ владеют инициативой на всех участках СВО

Вооруженные силы РФ завладели инициативой на всех участках проведения специальной операции и в настоящее время успешно продвигаются. Об этом в воскресенье, 7 июня, высказался бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Вооруженные силы РФ завладели инициативой на всех участках проведения специальной операции и в настоящее время успешно продвигаются. Об этом в воскресенье, 7 июня, высказался бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

— Российским войскам осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру, — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт подчеркнул, что РФ побеждает на поле боя.

6 июня Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ установили контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области. По информации военного ведомства, это удалось сделать благодаря действиям подразделений группировки войск «Север».

4 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и более 85 процентов территории ДНР. Он также сообщил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. По его словам, нет ни одного места, где не было бы наступления ВС РФ.

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