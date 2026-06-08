В Красноярске первый в году мурал посвятят зоологу и столбистке Елене Крутовской

В Красноярске начали работу над первым в 2026 году муралом. В ночь на 8 июня каркас рисунка нанесли на фасад дома № 131 по улице Свердловской, сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.