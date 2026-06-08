В Красноярске первый в году мурал посвятят зоологу и столбистке Елене Крутовской

В Красноярске начали работу над первым в 2026 году муралом. В ночь на 8 июня каркас рисунка нанесли на фасад дома № 131 по улице Свердловской, сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.
Героиней нового изображения станет Елена Крутовская — зоолог, основательница «Живого уголка» в заповеднике «Столбы». Мурал входит в серию «Мы — красноярцы».
Добавим, первые фасадные портреты — с изображениями Поздеева, Астафьева, Хворостовского и Ярыгина — появились на жилых домах Красноярска летом 2021 года. С тех пор ежегодно в городе рисуют новые муралы: пейзажи, портреты выдающихся личностей и тематические композиции.
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