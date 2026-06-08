В Хабаровском крае готовность путепровода через Транссиб достигла 70%

Новый путепровод строится рядом с действующим сооружением 1961 года постройки. Его длина составит около 67 погонных метров, а ширина увеличится с 8,4 до 11,5 метра. После ввода в эксплуатацию объект позволит повысить пропускную способность и снизить ограничения для движения транспорта, включая грузоперевозки.