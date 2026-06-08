В Хабаровском крае готовность путепровода через Транссиб достигла 70%

В Бикинском округе Хабаровского края продолжается реконструкция участка федеральной трассы А-370 «Уссури» и строительство путепровода через Транссибирскую магистраль, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным краевого минтранса, готовность путепровода в составе проекта достигла 70%. Объект возводится в рамках реконструкции моста через реку Бикин на 228-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
На сооружении завершён монтаж опор и пролётных конструкций. Сейчас специалисты приступили к устройству плиты проезжей части. После завершения этих работ в августе планируется переход к укладке дорожной одежды.
Параллельно ведётся устройство нижнего слоя основания на подъездных участках к мосту через Бикин.
Новый путепровод строится рядом с действующим сооружением 1961 года постройки. Его длина составит около 67 погонных метров, а ширина увеличится с 8,4 до 11,5 метра. После ввода в эксплуатацию объект позволит повысить пропускную способность и снизить ограничения для движения транспорта, включая грузоперевозки.
Ввод путепровода в эксплуатацию запланирован на конец октября 2026 года.