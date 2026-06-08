В Хабаровске отключили светофор на перекрёстке улиц Карла Маркса — Московской

— Сотрудники ГАИ выдвинутся на перекресток улиц Карла Маркса — Московской в часы пик. Мы следим за ситуацией и готовы в нужное время отправить экипаж для предотвращения ДТП и образования пробок на указанном участке дороги, — сообщили в ведомстве.