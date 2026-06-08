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В Хабаровске отключили светофор на перекрёстке улиц Карла Маркса — Московской

Работы по установке интеллектуальной транспортной системы займут 2−3 дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 8 июня, временно отключили светофор на пересечении улиц Карла Маркса и Московской в Хабаровске. В краевой столице продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему, которая позволит отслеживать ситуацию на дорогах. Работы продлятся 2−3 дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На время проведения реконструкции светофора Госавтоинспекция города следит за ситуацией на данном участке.

— Сотрудники ГАИ выдвинутся на перекресток улиц Карла Маркса — Московской в часы пик. Мы следим за ситуацией и готовы в нужное время отправить экипаж для предотвращения ДТП и образования пробок на указанном участке дороги, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Хабаровске на прошлой неделе завершились аналогичные работы по реконструкции светофорного объекта на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. За предотвращением нарушений на участке и стабилизацией транспортных потоков также наблюдала Госавтоинспекция города.