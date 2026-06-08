Бутылка с водой, ноутбук, игрушка: эксперт сказал, как ВСУ маскируют мины

«Противник очень активно применяет мины‑ловушки. Если цель — военные, то мина может быть в виде аптечки, подсумка или другого предмета военной амуниции. Такие ловушки сбрасывают с коптера так, чтобы их заметили бойцы и взяли в руки, посчитав, что это обронил кто‑то из товарищей. Есть факты, когда минировали дроны. Такие беспилотники специально сажали рядом с расположением, чтобы бойцы могли найти. Тут важно помнить: если ты не оставлял этот предмет на этом месте, если он не твой, то брать его в руки совершенно необязательно», — рассказал эксперт.