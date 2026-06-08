Бутылка с водой, ноутбук, игрушка: эксперт сказал, как ВСУ маскируют мины

О взрывоопасных бутылках с водой сообщили в силовых структурах. Источник пояснил, что взрывное устройство срабатывает, если бутылку попытаться открыть или пнуть.
В эксклюзивном интервью aif.ru военно‑политический эксперт, участник СВО Ян Гагин объяснил, что диверсанты ВСУ используют для маскировки мин любые предметы, которые могут привлечь внимание.
«Противник очень активно применяет мины‑ловушки. Если цель — военные, то мина может быть в виде аптечки, подсумка или другого предмета военной амуниции. Такие ловушки сбрасывают с коптера так, чтобы их заметили бойцы и взяли в руки, посчитав, что это обронил кто‑то из товарищей. Есть факты, когда минировали дроны. Такие беспилотники специально сажали рядом с расположением, чтобы бойцы могли найти. Тут важно помнить: если ты не оставлял этот предмет на этом месте, если он не твой, то брать его в руки совершенно необязательно», — рассказал эксперт.
Собеседник издания обратил внимание на жестокий цинизм диверсантов ВСУ, которые устраивают ловушки для детей.
"Некоторое время назад была ситуация, когда противник заминировал ноутбук и оставил его на остановке общественного транспорта в районе Донецка. Под ноутбуком находилась граната без чеки. Если бы кто‑то попытался его поднять, то произошёл бы взрыв, человек бы либо погиб, либо получил тяжёлые травмы.
Самое страшное, что рядом с этим ноутбуком лежал пакет с конфетами. То есть целью были дети — расчёт на то, что увидят сладости, ноутбук, возьмут в руки и произойдёт взрыв. Сейчас важно донести до всех, что как бы ни был привлекателен предмет, который вы нашли — мобильный телефон, кошелёк, что угодно, — брать его в руки нельзя.
Наш противник — это страна‑террорист, это абсолютно бесчеловечные люди, которые готовы калечить, убивать мирное население, детей, стариков", — добавил он.