В Красноярске появятся новые скверы и набережная у Октябрьского моста

«К слову, все наши парки, скверы и набережные сейчас занимают примерно 11,5 млн кв. м. Это как площадь всего Железнодорожного района. И в эти тёплые дни, когда тысячи горожан гуляют и отдыхают в них, понимаешь, насколько востребована работа в этом направлении», — отметил глава города в соцсетях.