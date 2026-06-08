В Красноярске появятся новые скверы и набережная у Октябрьского моста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В большом Красноярске продолжается создание и обновление общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
По словам мэра Сергея Верещагина, в текущем сезоне в городе и пригороде появятся четыре новых территории для отдыха. Речь идет о сквере на улице Ломоносова, пространстве «Преолес» в микрорайоне Преображенский, «Злобинском» сквере в Березовке, а также набережной Енисея в районе Октябрьского моста.
Параллельно планируется обновление еще четырех уже существующих общественных пространств.
«К слову, все наши парки, скверы и набережные сейчас занимают примерно 11,5 млн кв. м. Это как площадь всего Железнодорожного района. И в эти тёплые дни, когда тысячи горожан гуляют и отдыхают в них, понимаешь, насколько востребована работа в этом направлении», — отметил глава города в соцсетях.
Также Сергей Верещагин напомнил, что жители города могут повлиять на развитие общественных пространств, приняв участие в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год. В нем уже приняли участие более 140 тысяч красноярцев.