Часть Владивостока останется без холодной воды 9 июня — адреса

Аварийно-ремонтные и плановые работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба Примводоканала.
Так, с 10:00 до 18:00 без ХВС останутся жители следующих улиц:
Алеутская, 10а, 11, 13, 15; Арсеньева, 2−8, 5−17, 20, 24; Бестужева, 6а, 8, 13−15а, 14, 19−25, 20−28, 29−37, 32−46; Верхнепортовая, 20; Захарова, 5, 5а; Морская 1-я, 6/25, 8−16 В, 9, 13, 15, 26, 28; Посьетская, 3а, 5, 6, 6а, 9−29а, 12−38, 33; Станюковича, 28, 28а; Трудовой пер., 1а, 4.
А с 9:00 до 16:00 холодной воды не будет по этим адресам:
Кирова, 5; Русская, 17а, 17/1, 17, 19а.
Напомним, во Владивостоке стартовал четвёртый этап гидравлических испытаний теплосетей. Он затрагивает потребителей ТЭЦ «Восточная» в Ленинском, Первореченском и прилегающих кварталах, включая дома на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Баляева, Луговой, Некрасовской, Океанском проспекте, Красного Знамени и других.
Пятый этап (15−22 июня) затронет Советский район и часть Первореченского. Отопительный сезон во Владивостоке завершился ещё 4 мая, и сейчас коммунальные службы активно готовят город к следующей зиме.