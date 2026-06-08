Юные экстремалы рискуют жизнями на неохраняемых объектах во Владивостоке

За год участились смерти от утоплений, токсикомании и падений с высоты. С этого сезона МЧС Приморья стало уведомлять жителей региона о гибели детей на воде, рассылая SMS-сообщения со «счётчиком» несчастных случаев. В этом году до наступления лета и открытия купального сезона утонули двое детей — в техническом водоёме в Спасске-Дальнем и в пруду на территории частного домовладения в Находке.