Юные экстремалы рискуют жизнями на неохраняемых объектах во Владивостоке

На вышку периодически проникают школьники разных возрастов — от 8 до 16 лет на вид. Местные жители утверждают, что ребята реагируют на предупреждения о рисках для здоровья агрессивно. Угрозы вызова полиции также не пугают детей. Горожане просят администрацию города обеспечить охрану опасных объектов хотя бы в период школьных каникул.
Возможно, дети вдохновились видеороликами 37-летнего жителя посёлка Волчанец, который без страховки покоряет линии электропередач. Мужчина страдает психическим расстройством, что побуждает его рисковать жизнью и ставить под угрозу энергообеспечение поселений несанкционированными проникновениями на объекты энергетики.
На прошлой неделе полиция в очередной раз сняла мужчину с вышки. Очередной видеоролик он записал уже из палаты специализированной больницы. Ранее Минздрав Приморья предупреждал, что по итогам 2025 года 40% детских смертей от внешних причин можно было бы предотвратить при должном контроле со стороны взрослых.
За год участились смерти от утоплений, токсикомании и падений с высоты. С этого сезона МЧС Приморья стало уведомлять жителей региона о гибели детей на воде, рассылая SMS-сообщения со «счётчиком» несчастных случаев. В этом году до наступления лета и открытия купального сезона утонули двое детей — в техническом водоёме в Спасске-Дальнем и в пруду на территории частного домовладения в Находке.