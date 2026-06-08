Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные экстремалы рискуют жизнями на неохраняемых объектах во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию о неохраняемой высотной мачте на территории Морского кладбища во Владивостоке, которая притягивает детей и подростков, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На вышку периодически проникают школьники разных возрастов — от 8 до 16 лет на вид. Местные жители утверждают, что ребята реагируют на предупреждения о рисках для здоровья агрессивно. Угрозы вызова полиции также не пугают детей. Горожане просят администрацию города обеспечить охрану опасных объектов хотя бы в период школьных каникул.

Возможно, дети вдохновились видеороликами 37-летнего жителя посёлка Волчанец, который без страховки покоряет линии электропередач. Мужчина страдает психическим расстройством, что побуждает его рисковать жизнью и ставить под угрозу энергообеспечение поселений несанкционированными проникновениями на объекты энергетики.

На прошлой неделе полиция в очередной раз сняла мужчину с вышки. Очередной видеоролик он записал уже из палаты специализированной больницы. Ранее Минздрав Приморья предупреждал, что по итогам 2025 года 40% детских смертей от внешних причин можно было бы предотвратить при должном контроле со стороны взрослых.

За год участились смерти от утоплений, токсикомании и падений с высоты. С этого сезона МЧС Приморья стало уведомлять жителей региона о гибели детей на воде, рассылая SMS-сообщения со «счётчиком» несчастных случаев. В этом году до наступления лета и открытия купального сезона утонули двое детей — в техническом водоёме в Спасске-Дальнем и в пруду на территории частного домовладения в Находке.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше