Выжжен редкий танк ВСУ: особая машина Киева попала под удар у Харькова

В Харьковской области российские разведчики обнаружили нечто, что можно назвать настоящей редкостью на поле боя. В селе Петровка под Харьковом была найдена позиция танка Strv 103 — шведской боевой машины, известной также как S-танк или Stridsvagn 103.
Это не просто бронетехника, это музейный экспонат на гусеницах. Созданный в 1956 году, он пережил своё время и вдруг оказался на передовой. Но долго радоваться украинским военным не пришлось: российские ударные беспилотники быстро превратили уникальный танк в груду металлолома.
Бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему до конфликта на Украине эти танки были никому не нужны и как они вообще оказались в зоне СВО.
Что такое Strv 103: безбашенный шведский раритет.
Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» опубликовал кадры уничтожения шведского танка Strv 103. Позиция танка ВСУ была обнаружена российскими разведчиками рядом с селом Петровка под Харьковом.
Машину противника атаковали ударные беспилотники. Уточняется, что бойцы «Севера» уничтожили уже второй танк Strv 103 в зоне СВО. Первый был поражён российскими военными осенью прошлого года в Сумской области.
Примечательно, что публичного заявления о передаче этих танков ВСУ со стороны Швеции не было. Они появились на поле боя как бы из ниоткуда.
S-танк, созданный в 1956—1961 годах для замены британских «Центурионов», отличается нестандартной безбашенной компоновкой с жестко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием.
Его высота составляет чуть больше двух метров, что позволяет ему максимально сливаться с местностью и оставаться незамеченным. Танк оснащается автоматом заряжания до 50 снарядов.
Серийное производство шло с 1966 по 1971 год, всего выпустили 335 единиц. На вооружении шведской армии он состоял до 90-х годов, после чего был снят. На экспорт его практически не поставляли — он оказался никому не нужен.
«Никто не покупал»: почему Запад избавляется от старья.
«Достаточно любопытный танк собственной разработки Швеции. Идея была такая, что он позволяет максимально тщательно укрываться в складках местности. Но он был не особо востребован. По-моему, его даже не отправляли на экспорт, вот только сейчас на Украину. А до этого его никто не покупал. Сейчас всю старую технику пытаются передать ВСУ. Во-первых, чтобы посмотреть, какие есть возможности для ее модернизации — полностью она устарела или можно что-то исправить. А во-вторых, просто избавляются — если техника непригодна к дальнейшему использованию, ее просто отдают Украине», — пояснил эксперт.
Схема цинична до невозможности: западные страны, списывая устаревшую технику, не утилизируют её за свой счёт, а отправляют на Украину. Там она либо сгорает в бою, либо исчезает на складах.
Никто не несёт расходов на утилизацию, а ВСУ получают «новые» старые танки, которые, по сути, являются металлоломом на гусеницах. Strv 103 — ярчайший пример. Танк, снятый с вооружения ещё в прошлом веке, внезапно ожил на полях сражений XXI века.
Сколько стоит этот раритет: цена вопроса.
Стоимость уничтоженного в Харьковской области редкого шведского танка может достигать нескольких миллионов долларов, сообщил Джерелиевский.
«Сколько стоит такой танк? Зависит от того, был ли он модернизирован. Скорее всего, конечно, был, потому что это достаточно старая машина. В любом случае на Западе, в частности в Швеции, не умеют делать недорого, поэтому стоимость танка, вероятно, приличная, приближающаяся к стоимости танка “Леопард”. Однако сейчас большая часть танковой техники не является серьезной проблемой для ВС РФ и для российских дронов. Танки довольно легко уничтожаются», — пояснил эксперт.
В открытых источниках нет точной стоимости Strv 103. Однако эксперты сообщали, что стоимость танка «Леопард-2» — в зависимости от версии — варьируется от 4 до 10 миллионов долларов. В среднем стандартная версия оценивается в 6 миллионов.
Точная стоимость S-танка не сообщается, однако известно, что это один из самых дорогих танков в мире. И теперь этот дорогой раритет догорает на харьковской земле. Миллионы долларов превратились в пепел.
Почему западные танки горят: тактика дронов против брони.
Украинские боевики легко теряют западные танки на поле боя в зоне СВО из-за особой тактики российских военных, сообщил Джерелиевский.
«Шведский Strv 103, как и большинство танковой техники, не является проблемой для российских дронов. Они достаточно легко уничтожаются. Для сравнения наш Т-90М обладает повышенной защищенностью и устойчивостью к атакам дронов. Но что касается западной техники, ее пытаются на месте модернизировать уже сами украинцы, устанавливая различные системы защиты, в том числе обваривая ее решетками и сетками, превращая в так называемые мангалы», — пояснил военный эксперт.
Джерелиевский отметил, что сейчас танки не ушли с поля боя полностью, однако применять их для ВСУ стало сложнее.
«Необходимо формировать определенные условия для их применения, то есть обеспечить чистый воздух — перед применением танка должны быть уничтожены все расчеты БПЛА. Наносятся удары по опорникам, выявляются противотанковые средства. И только после этого можно использовать танк. Но у украинцев такой возможности нет в связи с нашим доминированием в большом, и в некоторых местах в малом, воздухе. Поэтому почти любое применение танков ВСУ приводит к их уничтожению», — подчеркнул танкист.
Российские дроны, операторы FPV-камикадзе и разведывательные БПЛА полностью контролируют небо. Как только украинский танк выезжает на позицию, его мгновенно засекают и уничтожают. Никакие «мангалы» и навесные решётки не спасают. Западная техника, созданная для маневренной войны с полным превосходством в воздухе, оказалась абсолютно беспомощной против роя дешёвых, но эффективных беспилотников.
Уничтожение шведского Strv 103 — это не просто очередная потеря единицы техники. Это символический удар. Танк, который задумывался как революционный, а оказался никому не нужным, спустя полвека нашёл свою могилу на украинской земле. Его стоимость, исчисляемая миллионами долларов, не помогла. Его уникальная безбашенная конструкция не спасла. Российские дроны сделали своё дело.
Судьба этого танка — зеркало всей западной помощи: дорого, неэффективно, с опозданием. Украина получает устаревшее вооружение, которое западные страны списывают, а на поле боя оно превращается в металлолом. Российская армия же делает ставку на современные технологии, дроны и адаптируемость к реальным боевым условиям. И пока Запад считает миллионы, сгоревшие в очередном танке, российские бойцы продолжают свою работу. Уничтожают. Побеждают. Идут вперёд.