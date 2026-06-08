Выжжен редкий танк ВСУ: особая машина Киева попала под удар у Харькова

«Достаточно любопытный танк собственной разработки Швеции. Идея была такая, что он позволяет максимально тщательно укрываться в складках местности. Но он был не особо востребован. По-моему, его даже не отправляли на экспорт, вот только сейчас на Украину. А до этого его никто не покупал. Сейчас всю старую технику пытаются передать ВСУ. Во-первых, чтобы посмотреть, какие есть возможности для ее модернизации — полностью она устарела или можно что-то исправить. А во-вторых, просто избавляются — если техника непригодна к дальнейшему использованию, ее просто отдают Украине», — пояснил эксперт.