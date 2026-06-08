На главной сцене в сквере Кирова прошло театрализованное представление «Иркутск 365»

Зрители стали свидетелями путешествия во времени, сообщает пресс-служба администрации города.
Первый блок «Казачество» открыл программу. Директор и главный режиссер театра народной драмы Михаил Корнев воссоздал момент основания Иркутского острога, процитировав письмо атамана Якова Похабова. На сцену вышли современные казаки, продолжающие служить Отечеству. Во втором блоке «Культурное наследие» председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области Марина Левада рассказала зрителям, что первая публичная библиотека в России открылась в Иркутске, а первый русский роман написал иркутянин Николай Полевой.
В третьем блоке «Город трудовой доблести» зрители увидели поздравление от 101-летней труженицы тыла Пелагеи Ячменевой. Продюсер Роман Буркало представил проект «Тыловики.РФ» — цикл фильмов о подвигах поколения победителей. В четвертом блоке «Город энергии» выступил директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда, рассказав о том, как человек научился управлять силой Ангары.
Пятый блок «Город спортивных достижений» раскрыла олимпийский призер Наталья Иванова. Зрители вспомнили победную историю Иркутска: начиная от гребца, лыжника и новатора ледового дела Степана Гусева до иркутянина Алексея Негодайло, который принес победу стране в составе бобслейного экипажа, выступающего на Олимпиаде в Сочи.
В шестом блоке «Счастье чистой воды» на сцену вышли советник мэра Инга Корочкина и ведущий Денис Гук. Они рассказали о ледовых скульптурах, рекордном квизе на 1209 человек и создании мультфильма об Иркутске, а также поблагодарили партнеров праздника.
Финальный блок объединил всех участников. Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил горожан. Ведущие напомнили о знаменитых иркутянах: Леониде Гайдае, Евгении Евтушенко, Валентине Распутине, Александре Вампилове и других.
«Дорогие иркутяне! Поздравляю с Днем города! Сегодня мы объединились как одна большая дружная семья, сделали праздник по-настоящему живым и ярким — таким, как наш Иркутск. На всех площадках было много активностей, каждый мог найти, чем заняться и на что посмотреть. И завтра вас ждет не менее насыщенный день. Всегда подчеркиваю: главное богатство Иркутска — его люди. Именно вы помогаете городу сохранять свой уникальный сибирский характер, уверенно отвечать на вызовы времени и становиться лучше», — отметил Руслан Болотов.