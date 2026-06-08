«Динамо‑Синара» вне конкуренции: в Волгограде подвели итоги предварительного этапа ЧР по пляжному гандболу

Пляжный гандбол — это всегда динамика, зрелищность и непредсказуемость. Волгоградский этап в очередной раз доказал: здесь не бывает проходных матчей, а каждый мяч может стать решающим. Теперь команды возьмут небольшую паузу, чтобы затем с новыми силами вступить в борьбу на следующих этапах. Но именно в Волгограде были очерчены контуры будущей чемпионской гонки — и фавориты уже дали понять, что легко никому не будет.