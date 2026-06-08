В Новосибирске День города будут отмечать дна дня — опубликована программа

В Новосибирске официально объявили программу празднования 133-летия города, которое состоится в последние выходные июня. Согласно информации от городской администрации, основные торжества развернутся 27 и 28 июня, а главным событием станет масштабный концерт на Михайловской набережной.
Кульминация праздника запланирована на воскресенье, 28 июня. В этот день горожан ждёт насыщенная программа: от утренней зарядки и спортивных состязаний до вечернего шоу с участием хедлайнера — популярного исполнителя AMCHI. Завершится концерт ярким фейерверком, который запустят ровно в 22:45.
Помимо музыкальной программы, организаторы подготовили:
фестиваль уличного спорта: соревнования по скейтбордингу, BMX, паркуру и танцам на Михайловской набережной;
семейные зоны: площадка «Новосибирск — столица детства» для юных гостей;
«кино на траве»: показы фильмов под открытым небом в Нарымском сквере.
В мэрии подчеркнули, что вход на все праздничные площадки будет свободным. Для обеспечения комфорта жителей и гостей мегаполиса установят дополнительные санитарные кабинки, контейнеры для мусора и организуют работу точек общественного питания.