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В Новосибирске День города будут отмечать дна дня — опубликована программа

В Новосибирске опубликовали программу Дня города и назвали хэдлайнера.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске официально объявили программу празднования 133-летия города, которое состоится в последние выходные июня. Согласно информации от городской администрации, основные торжества развернутся 27 и 28 июня, а главным событием станет масштабный концерт на Михайловской набережной.

Кульминация праздника запланирована на воскресенье, 28 июня. В этот день горожан ждёт насыщенная программа: от утренней зарядки и спортивных состязаний до вечернего шоу с участием хедлайнера — популярного исполнителя AMCHI. Завершится концерт ярким фейерверком, который запустят ровно в 22:45.

Помимо музыкальной программы, организаторы подготовили:

фестиваль уличного спорта: соревнования по скейтбордингу, BMX, паркуру и танцам на Михайловской набережной;

семейные зоны: площадка «Новосибирск — столица детства» для юных гостей;

«кино на траве»: показы фильмов под открытым небом в Нарымском сквере.

В мэрии подчеркнули, что вход на все праздничные площадки будет свободным. Для обеспечения комфорта жителей и гостей мегаполиса установят дополнительные санитарные кабинки, контейнеры для мусора и организуют работу точек общественного питания.