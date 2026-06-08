В Новосибирске День города будут отмечать дна дня — опубликована программа

Кульминация праздника запланирована на воскресенье, 28 июня. В этот день горожан ждёт насыщенная программа: от утренней зарядки и спортивных состязаний до вечернего шоу с участием хедлайнера — популярного исполнителя AMCHI. Завершится концерт ярким фейерверком, который запустят ровно в 22:45.