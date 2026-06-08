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На омский гимнастический турнир впервые приедут спортсменки из недружественной Канады

Выступление гимнасток из страны, поддержавшей жесткую санкционную политику против России, пройдет в рамках ежегодного турнира имени выдающейся омички Евгении Канаевой.

Источник: Комсомольская правда

Минспорта Омской области анонсировали пятые международные соревнования имени единственной в мире двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». В ведомстве сообщают, что на турнире, который пройдет 9 и 10 июня в G-Drive Арене, впервые выступят гимнастки из Канады, Словении и Сирии.

За победу в турнире, названном именем прославленной омички, будут бороться гимнастки из 8 стран: Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана. В региональном спортивном ведомстве особо подчеркнули, что на омские соревнования по художественной гимнастике впервые приедут представительницы из недружественной Канады, а также Словении и Сирии. Традиционно комментаторами и ведущими турнира станут Дмитрий Губерниев и известная телеведущая, гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина. Также на гала-шоу зрители увидят мастерство прима-балерины Большого театра Елизаветы Кокоревой, ведущего солиста российского Театра танца Аллы Духовой «Todes» Ильдара Гайнутдинова и легендарной омской гимнастки Евгении Канаевой.

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