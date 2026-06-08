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НАТО начало масштабные учения боевой авиации у границ России

8 июня Североатлантический альянс начинает у границ России масштабные учения военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026.

Источник: Аргументы и факты

НАТО приступает к проведению масштабных учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026, которые проходят вблизи российских границ. Маневры проводятся уже в третий раз и объединят военных из 19 стран альянса.

Учения продлятся 12 дней, а их основные мероприятия развернутся на территории Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. В ходе тренировок будет задействовано значительное количество авиационной техники и личного состава государств — участников НАТО.

Согласно данным Объединенного командования ВВС альянса, в маневрах примут участие более 150 самолетов, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry. Планируется выполнение около 150 вылетов ежедневно, а также отработка взаимодействия авиации с системами противовоздушной обороны.

Ранее.

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