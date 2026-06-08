Трудоустройству ветеранов спецоперации уделяют особое внимание в Хабаровском крае

В рамках реализации национального проекта «Кадры» организовано профессиональное обучение ветеранов. На выбор предлагают образовательные курсы длительностью от одного до трех месяцев. Депутат Владимир Буровцев предложил наладить сотрудничество комитета по труду и занятости с Советом ректоров для выявления потребностей по составлению учебных программ для ветеранов.