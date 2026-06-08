Трудоустройству ветеранов спецоперации уделяют особое внимание в Хабаровском крае

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края заслушали доклад первого заместителя председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Григория Солодянкина. Он рассказал о работе краевого правительства, нацеленной на помощь в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»,
В Хабаровском крае создан реестр готовых принять на работу ветеранов СВО организаций. На сегодняшний день в списке насчитывается 158 компаний, предлагающих 1710 вакансий.
За прошедший год прошло 38 специализированных ярмарок вакансий, направленных исключительно на трудоустройство участников СВО.
В рамках реализации национального проекта «Кадры» организовано профессиональное обучение ветеранов. На выбор предлагают образовательные курсы длительностью от одного до трех месяцев. Депутат Владимир Буровцев предложил наладить сотрудничество комитета по труду и занятости с Советом ректоров для выявления потребностей по составлению учебных программ для ветеранов.
Участникам СВО помогают начать организовать собственное дело. Поддержку осуществляют на разных этапах — от консультаций при запуске собственных проектов до преимуществ при рассмотрении заявок на получение государственных субсидий и кредитов.
Выпускники программы «Герои Vостока» трудоустраиваются в органы власти и местного самоуправления. Нашли работу 17 выпускников, 26 человек претендуют на включение в кадровый резерв края.
Для получивших инвалидность ветеранов предусмотрены особые условия трудоустройства, включая оснащение рабочих мест. Сегодня трудоустроены 45 человек с инвалидностью.