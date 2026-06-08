Умер почётный гражданин края, учёный и политик Всеволод Севастьянов

Котюков отметил, что Севастьянов никогда не боялся брать ответственность за принимаемые решения, был неравнодушным патриотом, знал, что нужно для развития края, предлагал экономически обоснованные механизмы, был автором многих законодательных инициатив и работал до последнего дня.