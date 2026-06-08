Умер почётный гражданин края, учёный и политик Всеволод Севастьянов

На 78-м году жизни скончался почётный гражданин Красноярского края, учёный-экономист, один из основателей краевого парламента и современной системы управления регионом Всеволод Николаевич Севастьянов. Об его смерти в соцсетях сообщил губернатор Михаил Котюков.
«Искренне соболезную семье, друзьям и коллегам Всеволода Николаевича. Нам всем будет его очень не хватать… Светлая память», — написал глава региона.
Котюков отметил, что Севастьянов никогда не боялся брать ответственность за принимаемые решения, был неравнодушным патриотом, знал, что нужно для развития края, предлагал экономически обоснованные механизмы, был автором многих законодательных инициатив и работал до последнего дня.