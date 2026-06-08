Знаки «Почетный гражданин Иркутска» вручили Дмитрию Мезенцеву и Михаилу Корневу

Мероприятие прошло в рамках празднования 365-летия города в музее истории Иркутска. Участие в нем приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр культуры региона Олеся Полунина, мэр города Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, почетные граждане.
«Сегодня мы вручаем знаки о присвоении высокого звания “Почетный гражданин города Иркутска” двум уважаемым людям. Дмитрий Федорович Мезенцев возглавлял наш регион в 2009—2012 годах. При нем были построены такие знаковые объекты, как 130-й квартал и Академический мост. Он руководил подготовкой и проведением 350-летия Иркутска, — отметил Руслан Болотов. — Михаила Георгиевича Корнева знают далеко за пределами столицы Прибайкалья благодаря театру народной драмы, которым он руководит на протяжении 20 лет. Несколько созывов он был депутатом городской Думы, представляя интересы жителей округа № 34. Отдельных слов признательности заслуживает большая патриотическая деятельность Михаила Георгиевича и его коллектива. Они выезжают в зону СВО, показывают там спектакли, что поднимает боевой дух наших бойцов».
Награжденные выразили благодарность всем собравшимся.
«Для меня особая честь получить этот знак. Это прежде всего награда той нашей команде, которая готовила город к 350-летию со дня его основания. Трудно выделить кого-то из тех, кто тогда поверил, что можно ввести 18 объектов. Эти люди были не просто влюблены в Иркутск, они были подвижниками его истории. Сначала мы спорили, а потом, поддерживая друг друга, обсуждали, что нужно сделать. Город тогда стал краше. К 365-летию он стал еще комфортнее. Вчера мы увидели десятки тысяч людей, которые пришли огромной иркутской семьей на празднование очередного юбилея», — прокомментировал полномочный представитель президента в Конституционном суде России Дмитрий Мезенцев.
«Огромное спасибо! Благодарен прежде всего родному Иркутску, городу духовности и высокой культуры, где я состоялся как художник и как личность. Я благодарен своим родителям, своей семье, которая вместе со мной прошла нелегкий путь. Выражаю благодарность своему коллективу, коллегам-депутатам и избирателям, с которыми несколько десятилетий мы работали над тем, чтобы округ был комфортным. Также я хочу поблагодарить всех людей, которые в свое время сказали доброе слово, дали добрый совет. Спасибо Руслану Николаевичу, что помогаете нашим ребятам на фронте. Буквально недавно мы прибыли из Луганска и несколько дней провели в Севастополе. Наши защитники Отечества на полях СВО ведут себя достойно, и наша святая обязанность — помогать им и духом, и культурой, и гуманитарной помощью. Сегодня наш театр занимается этим очень плотно», — сказал директор, главный режиссер Иркутского театра народной драмы, Заслуженный артист РФ и Заслуженный деятель искусств РФ Михаил Корнев.
Памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска» отмечена учитель школы № 63 Марина Никифорова. Как отметил Руслан Болотов, для Марины Борисовны служение родному городу стало призванием. Почти полвека она занимается воспитанием подрастающего поколения, прививая детям любовь к русскому языку и литературе.
«Мне очень приятно, что меня наградили. Я являюсь не только учителем, но еще и больше 30 лет — руководителем школьного театра “Ваганты”. Благодарю свой коллектив, который поддерживает меня во всех начинаниях. Буду и дальше работать на благо города», — поделилась она.
В ходе мероприятия с творческими номерами выступили артисты Иркутского театра народной драмы, сообщает пресс-служба администрации города.