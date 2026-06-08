Знаки «Почетный гражданин Иркутска» вручили Дмитрию Мезенцеву и Михаилу Корневу

«Огромное спасибо! Благодарен прежде всего родному Иркутску, городу духовности и высокой культуры, где я состоялся как художник и как личность. Я благодарен своим родителям, своей семье, которая вместе со мной прошла нелегкий путь. Выражаю благодарность своему коллективу, коллегам-депутатам и избирателям, с которыми несколько десятилетий мы работали над тем, чтобы округ был комфортным. Также я хочу поблагодарить всех людей, которые в свое время сказали доброе слово, дали добрый совет. Спасибо Руслану Николаевичу, что помогаете нашим ребятам на фронте. Буквально недавно мы прибыли из Луганска и несколько дней провели в Севастополе. Наши защитники Отечества на полях СВО ведут себя достойно, и наша святая обязанность — помогать им и духом, и культурой, и гуманитарной помощью. Сегодня наш театр занимается этим очень плотно», — сказал директор, главный режиссер Иркутского театра народной драмы, Заслуженный артист РФ и Заслуженный деятель искусств РФ Михаил Корнев.