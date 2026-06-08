В Хабаровском крае пройдет неделя бесплатного молодежного туризма

Мероприятия пройдут с 22 по 28 июня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта.