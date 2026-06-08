В Хабаровском крае пройдет неделя бесплатного молодежного туризма

В Хабаровском крае жителей и гостей региона приглашают бесплатно принять участие в Третьей неделе молодежного туризма, сообщает Туристский информационный центр при поддержке регионального министерства туризма.
Мероприятия пройдут с 22 по 28 июня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта.
Программа включает экскурсии по арт-пространствам, планетарию, центру космонавтики, посещение зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева, парка аттракционов, этноцентров, а также кочевой пасеки.
Участников также ждут сплавы на рафтах по Амуру, мастер-классы по скалолазанию, изготовлению традиционных оберегов и видеомонтажу. Лучшие работы смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений».
В Комсомольске-на-Амуре запланированы экскурсии по Силинскому парку, а в Комсомольском районе — посещение села Верхняя Эконь, где участники смогут познакомиться с элементами традиционной культуры и принять участие в обряде очищения.
Организаторы отмечают, что проект направлен на популяризацию активного образа жизни, знакомство с природными и культурными объектами региона и развитие туристической привлекательности края.
Проект реализуется при поддержке министерства туризма Хабаровского края.