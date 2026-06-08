В Красноярском крае незаконная криптоферма сгорела, не успев принести прибыль майнеру

«При этом заработать на криптовалюте мужчина так и не успел, зато накопил внушительный счет за электричество. По расчетам энергетиков, объем безучетного потребления составил более 97 тыс. кВт⋅ч, а ущерб ресурсоснабжающей организации превысил 1,2 млн рублей. Предварительно установлено, что причиной пожара стало некачественное подключение оборудования к электросети при высокой нагрузке. Иными словами, криптоферма первой добыла не цифровые монеты, а короткое замыкание», — рассказали в прокуратуре.