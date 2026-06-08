В Красноярском крае незаконная криптоферма сгорела, не успев принести прибыль майнеру

В Красноярском крае 43-летнего жителя Иланского подозревают в хищении электроэнергии на 1,2 млн рублей.
Как рассказали в прокуратуре, незаконный майнинг криптовалюты вскрылся после пожара, который произошел в марте в одном из зданий города. При тушении там обнаружили криптоферму — 6 ASIC-майнеров, роутер, оборудование для бесперебойного питания и самодельную систему подключения к электросети.
Выяснилось, что с ноября 2025 года по март 2026 года оборудование работало в обход установленного порядка энергоснабжения.
«При этом заработать на криптовалюте мужчина так и не успел, зато накопил внушительный счет за электричество. По расчетам энергетиков, объем безучетного потребления составил более 97 тыс. кВт⋅ч, а ущерб ресурсоснабжающей организации превысил 1,2 млн рублей. Предварительно установлено, что причиной пожара стало некачественное подключение оборудования к электросети при высокой нагрузке. Иными словами, криптоферма первой добыла не цифровые монеты, а короткое замыкание», — рассказали в прокуратуре.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследование продолжается.