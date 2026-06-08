Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5-часовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области в 05:46 мск 8 июня отменена беспилотная опасность.

В Волгоградской области в 05:46 мск 8 июня отменена беспилотная опасность, которая действовала на территории региона больше пяти часов. Сообщения от системы РСЧС о том, что угроза миновала, стали поступать жителям региона рано утром.

В целях безопасности ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в волгоградском аэропорту. Жителям во время беспилотной опасности рекомендовали не подходить к окнам, выбрать безопасное помещение в жилище и не пользоваться лифтами.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!