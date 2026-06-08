Рюмочные без рюмок: молодёжь Владивостока всё чаще выбирает трезвый отдых

Современный гость стал более грамотным, вовлеченным и открытым к новому опыту. Он больше путешествует, знакомится с гастрономическими традициями разных стран и лучше разбирается в ресторанной культуре. Вместе с этим меняются и его привычки — всё больше молодых людей отказываются от алкоголя. Этот тренд, активно обсуждаемый во всём мире, уже заметен и во Владивостоке. Об этом в интервью ИА PrimaMedia рассказал ресторатор, блогер и концертный промоутер Артём Падерин.