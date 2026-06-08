Рюмочные без рюмок: молодёжь Владивостока всё чаще выбирает трезвый отдых

Современный гость стал более грамотным, вовлеченным и открытым к новому опыту. Он больше путешествует, знакомится с гастрономическими традициями разных стран и лучше разбирается в ресторанной культуре. Вместе с этим меняются и его привычки — всё больше молодых людей отказываются от алкоголя. Этот тренд, активно обсуждаемый во всём мире, уже заметен и во Владивостоке. Об этом в интервью ИА PrimaMedia рассказал ресторатор, блогер и концертный промоутер Артём Падерин.
По словам собеседника, современные посетители приходят в заведения общественного питания не только за едой и напитками, но и за новыми впечатлениями. Если раньше многие гастрономические термины были известны лишь узкому кругу людей, то сегодня гости свободно ориентируются в мировых трендах и хорошо понимают, чего хотят от ресторанов. При этом многие посещают бары и рюмочные вовсе не ради алкоголя, а ради кухни, атмосферы и общения.
«Сейчас вот в мире обсуждается, что новое поколение не пьёт. Это в том числе и Владивостока касается. Очень много молодёжи, которая отказывается от алкоголя, и им комфортно. Барный рынок постепенно подстраивается под эти изменения», — отметил ресторатор.
Лето спасёт бизнес в Приморье во всех смыслах, но ненадолго — Артём Падерин.
Чего сегодня не хватает рынку гостеприимства и каким должен быть культурный код Владивостока — в интервью ИА PrimaMedia.
Например, в Москве стремительно набирают популярность бары, специализирующиеся на безалкогольных коктейлях. Причём это уже совсем не та история, которая была в нулевых, когда безалкогольный коктейль представлял собой условную смесь нескольких соков. Сегодня это полноценное направление барной культуры со сложными вкусами, авторскими рецептами и серьёзным подходом к созданию напитков, рассказал Падерин.
«Люди, которые не пьют, они хотят почувствовать вкус. Вот это очень важно, потому что достичь его достаточно тяжело. Я сильно поддерживаю всех, кто увлекается спортом в нашем городе, хочется для них делать всякие классные штуки, чтоб они чувствовали себя в питейных заведениях комфортно, чтобы у них был выбор», — резюмировал собеседник.
По мнению ресторатора, то, что гость вырос — это прекрасно, это заставляет заведения города постоянно развиваться. Сегодня уже недостаточно просто открыть двери и предложить стандартное меню — необходимо регулярно работать над качеством кухни, уровнем сервиса и атмосферой.