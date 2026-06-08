Общественники считают, что 31 декабря должен быть рабочим днем

По его словам, в январе достаточно отдыхать с 1-го по 7-е число, ведь зимних праздников в России и так «с перебором», при этом они негативно сказываются на здоровье: «Это может быть выгодно для торговли алкогольными напитками, но это удары по здоровью. Давайте мы сделаем непрерывный отдых в мае. Может быть парочку дней возьмем у января. В мае отдых более важен, чем в январе».