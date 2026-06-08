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Общественники считают, что 31 декабря должен быть рабочим днем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Последний день года — 31 декабря — должен оставаться рабочим, выходной лучше перенести на май.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Последний день года — 31 декабря — должен оставаться рабочим, выходной лучше перенести на май.

Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС: «Я до сих пор не понимаю, что 31 декабря выходной день. То есть все эти мероприятия на работе с шампанским проводят уже 30 декабря? Ни в одной стране мира 31 декабря не является выходным днем. 31 декабря как выходной день должен быть перенесен на майские праздники».

По его словам, в январе достаточно отдыхать с 1-го по 7-е число, ведь зимних праздников в России и так «с перебором», при этом они негативно сказываются на здоровье: «Это может быть выгодно для торговли алкогольными напитками, но это удары по здоровью. Давайте мы сделаем непрерывный отдых в мае. Может быть парочку дней возьмем у января. В мае отдых более важен, чем в январе».

Россияне отдыхают 31 декабря с 2021 года. В 2020 году этот день не был выходным на федеральном уровне, но регионы объявили его праздничным. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг, но на него переносится выходной с 4 января.