Качество без «розового налога»: Какие летние вещи лучше искать в мужском отделе

Женские футболки часто шьют из тонкого, почти прозрачного хлопка. На солнце ткань просвечивает, и приходится подбирать нижний слой. Мужские модели делают из более плотного материала, при этом хлопок остаётся дышащим. Белую футболку можно носить без опасений. Цена часто ниже: за тот же качественный хлопок вы платите меньше, потому что мужские вещи не облагаются так называемым розовым налогом.