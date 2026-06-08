В Хмельницкой области при странных обстоятельствах скончался украинский полковник Валерий Дрогайцев. Офицер умер после встречи с сослуживцами.
Предварительная причина — отравление. Причём, по данным источников, вместе с ним погибли и несколько других высокопоставленных украинских военных. Что это было — несчастный случай или тщательно спланированная акция мести? И кто мог стоять за гибелью человека, которого связывают с одним из самых громких обстрелов российской территории?
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что произошло с украинским офицером и у кого могли быть мотивы для его устранения.
Смертельный приказ.
Дрогайцев умер в Хмельницкой области после встречи с сослуживцами. Именно он отдал приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года ракетами.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения обломки одной из них упали на жилой дом.
Это был не военный объект. Это были квартиры, где спали мирные люди. И приказ отдал именно Дрогайцев. Для многих он стал символом бездушной военной машины, которая не делает различий между солдатом и ребёнком. Но, как оказалось, враги у него были не только в России, но и в собственном окружении.
Прошлое, которое догнало.
До начала боевых действий на Украине Дрогайцев был начальником Хмельницкого ТЦК (территориального центра комплектования — аналога военкомата). Уже тогда, по сообщениям источников, у него появилось много врагов.
«Полковника Дрогайцева отравили горилкой его же друзья, которых он неоднократно обманывал. Он привлекал их для выполнения заданий на линии боевого соприкосновения, обещал значительные выплаты, а в конечном итоге погубил. У большинства этих погубленных остались родственники, которые изначально не подавали виду, что испытывают ненависть к полковнику и хотят отомстить. Пользуясь случаем, ему вручили несколько бутылок поддельного алкоголя, содержащего яд. Это полковника ВСУ и погубило», — пояснил военный эксперт.
Схема проста и цинична. Офицер, который отправлял людей на смерть, обещая им золотые горы, сам стал жертвой тех, кого предал. И смерть его была не героической, не на поле боя, а от отравленной горилки в компании тех, кого он считал своими. Ирония судьбы? Или закономерное возмездие?
Эпидемия отравлений: внутренняя борьба в элите ВСУ.
По словам Иванникова, вместе с полковником ВСУ были отравлены и другие офицеры.
«Вместе с полковником ВСУ погибло еще несколько высокопоставленных украинских офицеров, которые ранее вместе с ним проходили службу. Это явление в целом широко распространено на Украине, как форма национальной внутренней борьбы», — пояснил военный эксперт.
Речь идёт не о единичном случае. В украинском военном руководстве, судя по всему, идёт своя, невидимая глазу обывателя война кланов, групп влияния, личных обид. И оружие в ней — не только автоматы и ракеты, но и яды, подсыпанные в алкоголь. Те, кто ещё вчера вместе обедали, сегодня могут оказаться смертельными врагами. И никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже полковники.
Кто следующий?
Смерть Дрогайцева — не просто некролог. Это сигнал. Он говорит о том, что в украинской армии и среди гражданских чиновников, связанных с военной сферой, нет единства. Есть страх, есть ненависть, есть желание свести счёты. И если эта тенденция продолжится, украинское командование может потерять не только технику и солдат на поле боя, но и своих высокопоставленных офицеров в тылу.
А это уже не просто проблема морали, это вопрос боеспособности. Кто захочет рисковать, зная, что за спиной могут всадить нож, или, как в случае с Дрогайцевым, подсунуть отравленную бутылку?
Внутренняя борьба, коррупция, предательство — всё это разъедает украинскую армию изнутри. И, возможно, эта смерть — лишь начало большого кризиса.
Дрогайцев погиб не от рук тех, кого сам предал. Его отравили «свои». И это — зеркало украинской власти. Где обещания ничего не значат, где человеческая жизнь — разменная монета, а месть — холодное блюдо, которое рано или поздно подают за общим столом.
Полковник, отдавший приказ обстреливать Белгород, стал жертвой заговора. И расследование его смерти, скорее всего, зайдет в тупик. Слишком много желающих было его устранить.