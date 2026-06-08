Яд в бутылке: офицеры ВСУ начали массово умирать после ударов по РФ

Это был не военный объект. Это были квартиры, где спали мирные люди. И приказ отдал именно Дрогайцев. Для многих он стал символом бездушной военной машины, которая не делает различий между солдатом и ребёнком. Но, как оказалось, враги у него были не только в России, но и в собственном окружении.