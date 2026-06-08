Экономить в транспорте. Проезд в Кызыле выйдет дешевле при оплате смартфоном

С 1 марта 2026 года проезд в общественном транспорте Кызыла стал на 7 рублей дешевле, если оплачиваешь его смартфоном. Для этого нужно заранее загрузить в него один из платёжных сервисов — например Mir Pay, который создан специально для держателей национальных карт и доступен для скачивания на смартфонах с операционной системой Android. Затем в приложение следует ввести и подтвердить данные своей карты «Мир».
Ограничений на ежедневное количество поездок нет — скидка применится автоматически при каждом прикладывании смартфона к валидатору в транспорте. Чтобы средства списались со счёта, телефон нужно поднести и недолго подержать возле терминала бесконтактной оплаты. Подключение к интернету для этого не требуется.
«Теперь каждая поездка тувинцев в общественном транспорте, оплаченная смартфоном — с помощью Mir Pay и аналогичных сервисов, обходится дешевле на 7 рублей. Важно, что скидка применится, даже когда подключение к сети отсутствует или связь нестабильна», — подчеркнула директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.
А министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Шораан Чыргал-оол разъяснил, что в транспортной акции участвуют предприятия «Туваатотранс» и «Автоколонна 17». По его словам, это 45−50 автобусов в день, которые курсируют по дорогам Кызыла и пригорода.
«Уверен, что горожане оценят акцию. С учётом общих дорожных затрат такая скидка позволит значительно сэкономить на ежедневных семейных расходах», — добавил он.
Получать скидки на проезд при оплате картой «Мир» с помощью смартфона можно до 30 июня. Подробные условия акции опубликованы на сайте vamprivet.ru.
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