Экономить в транспорте. Проезд в Кызыле выйдет дешевле при оплате смартфоном

С 1 марта 2026 года проезд в общественном транспорте Кызыла стал на 7 рублей дешевле, если оплачиваешь его смартфоном. Для этого нужно заранее загрузить в него один из платёжных сервисов — например Mir Pay, который создан специально для держателей национальных карт и доступен для скачивания на смартфонах с операционной системой Android. Затем в приложение следует ввести и подтвердить данные своей карты «Мир».