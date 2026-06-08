Улицы вокруг Комсомольской площади перекроют на время «Студенческой весны»

С 8 по 12 июня в Хабаровске будет проходить V всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Его участниками станут студенты колледжей и техникумов из 70 регионов России. В эти дни на Комсомольской площади будет работать студенческий городок, на территории которого любой желающий сможет принять участие в конкурсах, посмотреть выступления творческих коллективов и весело провести время. Однако в связи с проведением этого фестиваля дороги вокруг Комсомольской площади будут перекрыты с 00:01 понедельника, 8 июня, до 00:01 субботы, 13 июня. Ограничения коснутся улиц Тургенева (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко), Муравьева-Амурского (от Шевченко до Тургенева) и Шевченко (от переулка Дьяченко до Муравьева-Амурского), а также переулка Дьяченко. Также будет ограничена парковка у Комсомольской площади. При этом общественный транспорт продолжит двигаться по перечисленным улицам и переулкам. Жители окрестных домов также смогут проехать по ним, если предъявят сотрудникам ГАИ свой паспорт с пропиской в одном из домов, расположенных возле Комсомольской площади.