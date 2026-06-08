«Литературный квартал» на острове Юность в Иркутске объединил сотни горожан

Вместе с этим сотрудники редакции подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой любимый Иркутск». Юные художники через живопись признавались в любви к родному городу, представляли, каким видят его сегодня и мечтают увидеть в будущем. По итогам отбора победителями названы Софья Орлова, Варвара Батраченко и Алиса Асташкова. Также поздравили лидеров народного голосования фотоконкурса «Мисс и Мистер Выпускник» — 2026. Максимальное количество оценок получили девятиклассники Мария Островидова и Илья Никишин, одиннадцатиклассники Елизавета Наумова и Никита Терновцев. Всем победителям вручили дипломы и подарки от спонсоров.