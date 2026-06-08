«Литературный квартал» на острове Юность в Иркутске объединил сотни горожан

Праздник живого слова и музыки проходил у амфитеатра «Ракушка». В течение дня здесь читали стихи и прозу, пели и танцевали, ставили рекорды.
Коллективы городских библиотек подготовили различные локации, посвященные истории города, единству народов, патриотизму, выдающимся иркутянам, писателям и знаменитым иркутским семьям, а также викторины, интеллектуальные игры, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы и другое.
На сцене презентовали сборник стихотворений «Свет Родины». В книгу вошли более 80 произведений 29 иркутских авторов разных поколений, в том числе Иосифа Уткина, Анатолия Горбунова, Михаила Трофимова, Василия Забелло, Владимира Скифа, Татьяны Мироновой, Татьяны Суровцевой и других поэтов. Некоторые стихи прочли дети, жены, мамы и бабушки участников специальной военной операции. Книга выпущена в удобном карманном формате, текст напечатан крупным шрифтом, что позволяет читать даже в сумерках, а большая часть тиража уже передана «за ленточку», сообщает пресс-служба администрации города. Гости праздника также могли увидеть выступления творческих и спортивных коллективов.
События на острове Юность продолжились флешмобом: одновременно 365 человек прочитали специальный выпуск газеты, в котором опубликованы особенные факты о городе и рассказы об успехах иркутян. Рекорд зафиксирован представителями Общественной палаты Иркутска во главе с ее председателем Станиславом Гольдфарбом.
Вместе с этим сотрудники редакции подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой любимый Иркутск». Юные художники через живопись признавались в любви к родному городу, представляли, каким видят его сегодня и мечтают увидеть в будущем. По итогам отбора победителями названы Софья Орлова, Варвара Батраченко и Алиса Асташкова. Также поздравили лидеров народного голосования фотоконкурса «Мисс и Мистер Выпускник» — 2026. Максимальное количество оценок получили девятиклассники Мария Островидова и Илья Никишин, одиннадцатиклассники Елизавета Наумова и Никита Терновцев. Всем победителям вручили дипломы и подарки от спонсоров.
Еще одним запоминающимся мероприятием стала встреча с современным российским писателем, поэтом, драматургом, актером, телеведущим Дмитрием Кравченко. Автор построил свое выступление в формате живого диалога с публикой. Он рассказывал о себе, своем творчестве, декламировал собственные стихи и произведения русских классиков.
В этот же день на площадке у памятника Александру III в рамках традиционного проекта «Воскресный бульвар» состоялось выступление духового оркестра. Иркутяне старшего поколения танцевали вальс, танго, буги-вуги, а в перерывах исполняли частушки под гармонь.