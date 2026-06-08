Выставку о Екатерине II откроют в парках «Россия — Моя история»

В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В Петербурге исторический парк был открыт в 2017 году. На сегодняшний день филиалы комплекса есть в 26 городах России, в том числе Мелитополе, Луганске и Донецке.