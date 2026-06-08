Выставку о Екатерине II откроют в парках «Россия — Моя история»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Личность Екатерины II, ее государственные реформы и уникальное умение собирать вокруг себя выдающихся сподвижников — ученых, полководцев и государственных деятелей — планируют сделать основой масштабной мультимедийной выставки, которая откроется к 300-летию со дня рождения императрицы в историческом парке «Россия — моя история». Сначала временную экспозицию представят в Москве, а потом в других регионах России, рассказал в интервью ТАСС руководитель проекта Иван Есин.
«Мы очень надеемся, что к юбилею Екатерины подготовим отдельную выставку — как раз совпало, что и нашим согражданам эта фигура очень интересна», — сказал Есин.
По его словам, в основу концепции предполагается положить не только образ самой правительницы, но и созданную ею команду государственных деятелей, ученых и военачальников.
300-летие со дня рождения Екатерины II приходится на 2029 год, тогда же и планируется открытие выставки. Решение о ее создании созрело в том числе по итогам масштабного опроса, проведенного историческим парком, который подтвердил колоссальный интерес россиян к личности Екатерины II.
Об историческом парке.
«Россия — моя история» — мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Он включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, и зал истории Санкт-Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы.
В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В Петербурге исторический парк был открыт в 2017 году. На сегодняшний день филиалы комплекса есть в 26 городах России, в том числе Мелитополе, Луганске и Донецке.