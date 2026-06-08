В Красноярском крае выбрали победителей конкурса профмастерства среди ветеранов СВО

В Красноярске прошел региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» среди ветеранов СВО. Он проходит в рамках национального проекта «Кадры». Участники презентовали свою профессиональную деятельность и прошли тестирование по охране труда. Они рассказали, как реализуют себя в мирной жизни, осваивают новые специальности и адаптируются на рынке труда при поддержке службы занятости. Победителем стал Виталий Лавров, офицер-воспитатель из Красноярска. Второе место занял Матвей Мартынов, тренер-преподаватель из Красноярска. Третьим стал Павел Журавлев, ведущий инженер из Лесосибирска. Виталий Лавров обучает воспитанников Красноярского кадетского корпуса. После возвращения с фронта и реабилитации после ранения он получил педагогическое образование. Это мой второй старт, и я искренне рад быть наставником для ребят, которым предстоит защищать нашу Родину, — поделился победитель конкурса. Награждение победителей состоится 26 июня в Красноярске на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Победитель регионального этапа представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса, который пройдет осенью 2026 года. Напомним, что в Красноярском крае вырастут государственные премии ученым и педагогам.