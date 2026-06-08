Программа профориентации «Билет в будущее» охватила более 6 млн школьников

«Сегодня в системе участвуют более 6 миллионов школьников, из которых в 2026 году диагностики уже прошли 2,5 млн человек. Ребята формируют свой цифровой профиль и узнают, в какой сфере экономики они могут реализоваться. Задача — чтобы школьник попробовал не менее восьми разных профессий за время обучения с 6-го по 11-й класс. Мы говорим именно о направлении, а не о конкретной профессии: конкретные профессии будут меняться, но выбранное направление позволит человеку реализоваться и сэкономить ценное время», — сказал он.