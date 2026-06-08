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Движение в сторону Геленджика восстановили на участках под Новороссийском

В Новороссийске возобновили движение транспорта по участкам дорог, которые ранее были перекрыты в направлении Геленджика.

В Новороссийске возобновили движение транспорта по участкам дорог, которые ранее были перекрыты в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его данным, проезд по закрытым ранее маршрутам вновь доступен для транспорта.

Ограничения вводились на участке в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой. Кроме того, движение было перекрыто на въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.

Ранее Андрей Кравченко сообщал о попытках атаки украинских беспилотников на город. В связи с этим в Новороссийске был включен сигнал оповещения «Внимание всем!».

Одновременно сирены прозвучали и в Анапе. Об активации системы оповещения информировал оперативный штаб Краснодарского края. Местные паблики также сообщали о громких звуках в городе.

В настоящее время движение на ранее перекрытых участках восстановлено.

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