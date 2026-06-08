«ВС США ждут ясности»: американцы не поняли приказа Трампа о переброске солдат в Польшу

Дональд Трамп тем временем опроверг приписываемые ему обещания избегать военных конфликтов с участием американской армии. Он открестился от этих заявлений. Глава Белого дома подчеркнул, что никогда не гарантировал, что войн не будет. Он напомнил, что якобы «создал самую сильную армию в мире». В связи с этим президент США спросил, для чего тогда она нужна. Дональд Трамп допустил военное вмешательство американцев в конфликты.