В Хабаровском крае филиал центра «ВОИН» за три года обучил более 10 тысяч курсантов и 200 военных

В Хабаровский край с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Вместе с губернатором Дмитрием Демешиным и главами других дальневосточных регионов он посетил филиал центра «ВОИН». Организация создана по поручению Президента РФ Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказал директор филиала Георгий Волкушин, за три года работы учреждение заняло значимое место в системе патриотического воспитания края. Инфраструктура включает 10 учебных классов, спортзал, тир, актовый зал. Здесь могут одновременно обучаться до 300 курсантов. Из 19 инструкторов 18 — ветераны боевых действий, 10 участвовали в специальной военной операции, 12 имеют государственные награды.
В 2026 году филиалу присвоили почётное имя Героя России Евгения Яна, погибшего в зоне СВО. Решение приняли в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина об увековечивании памяти героев.
За три года филиал обучил более 10 тысяч курсантов. Также инструкторы подготовили порядка двухсот военнослужащих и добровольцев, убывающих в зону СВО. Проведено более трёхсот патриотических мероприятий. Курсанты из Хабаровского края заняли третье место на всероссийских соревнованиях «Путь ВОИНа» в Якутии.
Губернатор Дмитрий Демешин рассказал:
— До сих пор у Хабаровского края не было специализированной инфраструктуры для военно-прикладных видов спорта. Но теперь мы завершили строительство нового полигона. На днях там провели военно-тактическую игру «Тропа воина». Теперь центр сможет проводить на краевом полигоне занятия по снайпингу, применению БПЛА, огневой и тактической подготовке.
Сейчас на базе филиала проходят инструкторские сборы по направлению «Применение беспилотных систем». В них участвуют инструкторы из всех регионов присутствия центра «ВОИН». Всего в обучении курсантов по всей России задействовано около 400 инструкторов, в том числе из Федерации боевого снайпинга России.
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