В Хабаровском крае филиал центра «ВОИН» за три года обучил более 10 тысяч курсантов и 200 военных

— До сих пор у Хабаровского края не было специализированной инфраструктуры для военно-прикладных видов спорта. Но теперь мы завершили строительство нового полигона. На днях там провели военно-тактическую игру «Тропа воина». Теперь центр сможет проводить на краевом полигоне занятия по снайпингу, применению БПЛА, огневой и тактической подготовке.