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КСИР: Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты воздушного базирования.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты воздушного базирования.

— Корпус стражей исламской революции заявил, что сионистский враг, используя баллистические ракеты воздушного базирования, атаковал цели на территории нашей страны, — сообщило в понедельник, 8 июня, агентство IRNA.

7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.

В результате Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а Катар полностью закрыл свое воздушное пространство.

Днем ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку Соединенных Штатов по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции также сообщил об атаке на четыре танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив.

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