КСИР: Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты

— Корпус стражей исламской революции заявил, что сионистский враг, используя баллистические ракеты воздушного базирования, атаковал цели на территории нашей страны, — сообщило в понедельник, 8 июня, агентство IRNA.
В результате Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а Катар полностью закрыл свое воздушное пространство.
Днем ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку Соединенных Штатов по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции также сообщил об атаке на четыре танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив.