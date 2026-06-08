«Стала более мутная»: жители Актобе возмутились сливом откаченной дождевой воды в реку

В последнее время в Актобе часто идут дожди. Местные жители обратили внимание, что откаченную дождевую воду сливают в реку Сазды. «Вода в Сазднике стала еще более мутная. Я сама видела, как в нее сливают из машин, которые откачивают воду по городу. Разве так можно делать?» — поинтересовалась местная жительница Марина.
В городском ЖКХ подтвердили, что в речку действительно сливают дождевую воду. «В реку Сазду выливают только дождевую воду — это разрешено. У нас по городу около 30 мест, куда можно сливать дождевую воду, в том числе и речка. Занимаются у нас откачкой дождевых и талых вод компания “Садык групп”. Автомобили у них чистые, они не работают с канализационными водами», — сообщил специалист отдела ЖКХ Талгат Наурызов.
Экологи уточнили, что сейчас они не участвуют в выборе мест для слива воды. «На данный момент согласования акимата с департаментом экологии не требуется. Они сами определяют места для слива талых и дождевых вод. Мы можем вне плана взять отбор воды для проверки», — пояснил заместитель руководителя департамента экологии Талап Уснадин.