В 2027 году в Красноярском крае пройдет «Спартакиада народов Сибири»

Соревнования будут проходить раз в два года, а следующие игры в 2027 году состоятся в Красноярском крае. Проект создан для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спорта, популяризации ЗОЖ и укрепления межрегиональных связей. Спартакиада входит в план реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, утверждённой Правительством России.