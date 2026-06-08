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В 2027 году в Красноярском крае пройдет «Спартакиада народов Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ПМЭФ представили проект «Спартакиада народов Сибири».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ПМЭФ представили проект «Спартакиада народов Сибири».

Мероприятие прошло при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева на выставочном стенде «Большая Сибирь». Также в презентации приняли участие главы регионов Сибири, члены исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и другие почётные гости.

Первая спартакиада состоялась в июне 2025 года в Кемерове, где участвовало более 500 спортсменов, а победу одержала команда Кемеровской области — Кузбасса. Полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев вручил кубок главе региона-победителя Илье Середюку.

Соревнования будут проходить раз в два года, а следующие игры в 2027 году состоятся в Красноярском крае. Проект создан для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спорта, популяризации ЗОЖ и укрепления межрегиональных связей. Спартакиада входит в план реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, утверждённой Правительством России.

По мнению полпреда Президента Анатолия Серышева, проведение подобных мероприятий способствует возрождению спортивных традиций и укреплению дружеских связей между регионами. Полномочный представитель уверен, что благодаря совместным усилиям, Спартакиада народов Сибири станет одним из наиболее значимых и ярких событий в Сибири и на общероссийском уровне.