В Хабаровске на время «Студвесны» изменят движение в центре города

В Хабаровске на следующей неделе, во время проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», в центре города временно изменится схема движения. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.
С 00:01 8 июня до 00:01 13 июня в районе Комсомольской площади будут действовать ограничения для транспорта. В зону временного регулирования войдут участки улиц Муравьёва-Амурского, Шевченко, Тургенева и Дьяченко.
Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме и без изменений.
Для жителей сохранится возможность проезда к своим домам — при необходимости доступ обеспечат при предъявлении документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства.
Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения движения в центре города.