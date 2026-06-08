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В Хабаровске на время «Студвесны» изменят движение в центре города

С 8 по 12 июня в районе Комсомольской площади временно ограничат проезд транспорта.

В Хабаровске на следующей неделе, во время проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», в центре города временно изменится схема движения. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.

С 00:01 8 июня до 00:01 13 июня в районе Комсомольской площади будут действовать ограничения для транспорта. В зону временного регулирования войдут участки улиц Муравьёва-Амурского, Шевченко, Тургенева и Дьяченко.

Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме и без изменений.

Для жителей сохранится возможность проезда к своим домам — при необходимости доступ обеспечат при предъявлении документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства.

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения движения в центре города.