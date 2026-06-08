Хедлайнером Всероссийской студвесны в Хабаровске станет «Моя Мишель»

На Комсомольской площади в Хабаровске выступит группа «Моя Мишель». Коллектив даст бесплатный концерт для горожан в рамках Всероссийской студенческой весны. Церемония открытия состоится 8 июня в 19:00. Фестиваль впервые проходит в краевой столице, его мероприятия пройдут в течение всей недели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Площадки для проведения концертных мероприятий развернутся по всему Хабаровску с 8 по 12 июня. Самое масштабное представление состоится в финальный день фестиваля в краевом Дворце культуры профсоюзов, где творческие делегации со всей страны представят свои номера.
Всего участники Студвесны подготовили более 600 конкурсных работ, которые предстоит оценить жюри в рамках 10 различных направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».
Организаторами Всероссийской студвесны выступили Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», правительство Хабаровского края, а также Минпросвещения России и Росмолодежь. Поддержку в проведении фестиваля оказывает Минкультуры России. Проект реализуют в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».
Напомним, что на время проведения фестиваля движения транспорта ограничат возле Комсомольской площади.