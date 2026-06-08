Последний звонок: появились новые детали о поисках туриста в Сочи

Сестра пропавшего Олеся уточнила, что в поход Руслан пошёл один, однако за неделю до пропажи он уже был на этом месте. Местные жители отмечают, что в этом районе много опасных ущелий и обрывов. Возможно, он решил исследовать что-то новое, проверить другую тропу, но что-то пошло не так. Или, может быть, он хотел сократить путь, но заблудился. Горы не прощают самоуверенности.