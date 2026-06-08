Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний звонок: появились новые детали о поисках туриста в Сочи

В Сочи две недели ищут 21-летнего Руслана, пропавшего в походе к Ореховскому водопаду. Сигнал его телефона зафиксировали совсем не там, куда он собирался. Что известно о пропаже — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

21-летний Руслан отправился в небольшой одиночный поход к Ореховскому водопаду в Сочи 21 мая. Он был опытным путешественником, знал эти места, много лет жил в городе и постоянно ходил в горы. Часто — один.

В тот день погода была хорошая, маршрут казался привычным. Но что-то пошло не так. На следующий день он должен был вернуться, но не вернулся. С тех пор прошло две недели. Поиски продолжаются, но результатов пока нет.

Телефон Руслана разрядился днём 22 мая, и это был последний сигнал, который зафиксировали спасатели. А место, откуда он прозвучал, поставило всех в тупик.

Последние детали поисков — в эксклюзивном материале aif.ru.

Что случилось: последние часы перед исчезновением.

Руслан ушёл в сторону Ореховского водопада 21 мая. На следующий день он должен был вернуться, однако этого не произошло. По словам его знакомой Екатерины, днём 22 мая у Руслана полностью разрядился телефон. После этого на связь он так и не вышел.

В день пропажи он был одет в серую куртку, серый жилет, черную кофту, светло-бежевые брюки и чёрные кроссовки. Согласно ориентировке, рост молодого человека — 176 см, у него каштановые волосы и голубые глаза.

«Он ориентировался хорошо, потому что много лет живет в Сочи и постоянно ходит в походы. Зачастую он ходил именно один», — рассказала aif.ru Екатерина.

Руслан не был новичком, он знал эти тропы. Но горы, даже знакомые, ошибок не прощают.

Загадочный сигнал: что показал телефон.

Интересной деталью является то, что последний сигнал с телефона пропавшего зафиксировали совсем не в том месте, куда он изначально собирался. В последний раз сигнал его телефона был зафиксирован 22 мая около 15:30 по местному времени — между горой Малый Ахун и селом Прогресс. Это совсем другая сторона.

«Он собирался идти в одну сторону, а сигнал телефона — в другой стороне. Через горы там не пройти, это довольно далеко», — рассказала местная жительница Алина.

Непонятно, как и зачем Руслан мог попасть в эту зону. Либо он сбился с маршрута, либо произошло нечто, что заставило его резко изменить направление. Но что именно — пока остаётся загадкой. Поиски молодого человека продолжаются.

Где ищут: вертолёты и пешие группы.

Представитель пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юлия Алексеева в эксклюзивной беседе с aif.ru сказала, где ищут молодого человека.

«На протяжении двух недель спасатели ведут поиск туриста в районе хребтов Прохладный и Ажек, гор Сахарной и Ахун. Обследованы каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук, Каменистый, река Агва», — сообщила Алексеева.

Речь идёт о малоизвестном, но очень живописном уголке Сочинского национального парка, который находится в Хостинском районе, в междуречье рек Агура и Хоста. Это настоящий лабиринт из скал, каньонов и реликтовых лесов.

Места дикие и не слишком популярные у массового туриста, чем и привлекают опытных треккеров, но таят много опасностей. Обрывы, водопады, резкие перепады высот — здесь легко оступиться и получить травму. А если ты один — помощи ждать неоткуда.

Неделю назад был здесь же: почему поход мог стать роковым.

Сестра пропавшего Олеся уточнила, что в поход Руслан пошёл один, однако за неделю до пропажи он уже был на этом месте. Местные жители отмечают, что в этом районе много опасных ущелий и обрывов. Возможно, он решил исследовать что-то новое, проверить другую тропу, но что-то пошло не так. Или, может быть, он хотел сократить путь, но заблудился. Горы не прощают самоуверенности.

Представитель регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» Рима Оганян в беседе с aif.ru добавила, что также проводится информационная поддержка поисков. По Сети распространяются ориентировки с изображением пропавшего.

Две недели поисков — это огромный срок. В горах, где холодные ночи, перепады температур и дикие животные, шансы найти человека живым с каждым днём уменьшаются. Но спасатели не сдаются. Они прочёсывают леса, обследуют каньоны, поднимают в воздух вертолёт. Волонтёры распространяют ориентировки. Родные и друзья не теряют надежды.

Руслан — опытный турист, он не новичок. Возможно, он заблудился, но смог найти укрытие. Возможно, он получил травму, но кто-то его нашёл. Чудеса в горах случаются. И иногда люди возвращаются спустя недели, а то и месяцы. Главное — не прекращать поиски. И не терять веру.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше