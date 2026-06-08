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Аэропорт в Волгограде входит в график после отмены плана «Ковёр»

Росавиация в 05:54 мск 8 июня сняла ограничения на примем и выпуск.

Росавиация в 05:54 мск 8 июня сняла ограничения на примем и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью в целях безопасности.

Согласно данным справочной аэропорта, на данный момент задерживается один рейс из Москвы. Вместо 09:10 мск самолет авиакомпании «Победа» из Шереметьево ожидают в 10:35 мск. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 июня всю ночь — до 05:46 мск.

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