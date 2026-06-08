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В Госдуме предложили дать возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ

Единый государственный экзамен представляет стресс как для школьников, так и для их родителей, и возможность пересдать дополнительный предмет помогла бы подойти к нему спокойнее, считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Выпускники должны иметь возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ, по решению региона — три. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Мы предложили в этом году законопроект, чтобы разрешить возможность два экзамена пересдавать. А на усмотрение школы, региона — даже и три», — сказал Нечаев.

Он рассказал, как три года назад фракция предложила разрешить ученикам пересдавать один предмет на ЕГЭ, эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. «Уже два года, о чудо, можно ЕГЭ пересдавать. За два года 240 тыс. человек пересдали экзамен», — добавил депутат.

Нечаев отметил, что ЕГЭ — это стресс как для школьников, так и для их родителей. Поэтому возможность пересдать дополнительный предмет помогла бы подойти к экзаменам спокойнее.

«Ты можешь пересдать, ты меньше волнуешься. У тебя не один выстрел, не один шанс, а у тебя есть еще возможность прийти», — подчеркнул политик.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.