В Госдуме предложили дать возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Выпускники должны иметь возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ, по решению региона — три. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Мы предложили в этом году законопроект, чтобы разрешить возможность два экзамена пересдавать. А на усмотрение школы, региона — даже и три», — сказал Нечаев.
Он рассказал, как три года назад фракция предложила разрешить ученикам пересдавать один предмет на ЕГЭ, эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. «Уже два года, о чудо, можно ЕГЭ пересдавать. За два года 240 тыс. человек пересдали экзамен», — добавил депутат.
Нечаев отметил, что ЕГЭ — это стресс как для школьников, так и для их родителей. Поэтому возможность пересдать дополнительный предмет помогла бы подойти к экзаменам спокойнее.
«Ты можешь пересдать, ты меньше волнуешься. У тебя не один выстрел, не один шанс, а у тебя есть еще возможность прийти», — подчеркнул политик.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.