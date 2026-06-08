В Госдуме предложили дать возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ

Он рассказал, как три года назад фракция предложила разрешить ученикам пересдавать один предмет на ЕГЭ, эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. «Уже два года, о чудо, можно ЕГЭ пересдавать. За два года 240 тыс. человек пересдали экзамен», — добавил депутат.