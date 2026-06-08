В Хабаровском крае у браконьеров изъяли более 30 осетров на Амуре

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в конце мая 2026 года двое мужчин находились на катере в акватории реки Амур в Ульчском районе. С использованием сети они незаконно выловили более 30 особей рыбы семейства осетровых, занесённой в Красную книгу России.
После возвращения на берег подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Часть рыбы — 20 особей — удалось вернуть в естественную среду обитания.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.