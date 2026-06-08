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Эскалатор на станции метро «Беломорская» закроют на ремонт с 15 по 30 июня

Эскалатор на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 15 по 30 июня. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Источник: Агентство «Москва»

«С 15 по 30 июня 2026 года на станции “Беломорская” (выход № 1−2) закроют на ремонт эскалатор», — говорится в сообщении.

Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.