Эскалатор на станции метро «Беломорская» закроют на ремонт с 15 по 30 июня

«С 15 по 30 июня 2026 года на станции “Беломорская” (выход № 1−2) закроют на ремонт эскалатор», — говорится в сообщении.
Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.
Эскалатор на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 15 по 30 июня. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
«С 15 по 30 июня 2026 года на станции “Беломорская” (выход № 1−2) закроют на ремонт эскалатор», — говорится в сообщении.
Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.