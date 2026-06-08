Реконструкция улицы Серышева в Хабаровске завершится до конца 2027 года

«Улица Серышева — одна из самых оживленных в городе, поэтому мы будем внимательно следить за каждым этапом ремонта. Наша задача — не просто обновить покрытие, а сделать дорогу долговечной. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к временным трудностям, ведь в итоге мы получим по-настоящему качественную и безопасную трассу», — сказал Сергей Кравчук.