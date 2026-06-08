Реконструкция улицы Серышева в Хабаровске завершится до конца 2027 года

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совместно с представителями Общественной палаты города проверил ход реконструкции улицы Серышева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Реконструкция пройдет в два этапа. В текущем году работы запланированы на участке от улицы Тургенева до улицы Знаменщикова. Полное завершение объекта ожидается к концу октября 2027 года. На реализацию проекта выделено почти 234 млн рублей: в 2026 году будет освоено более 102 млн рублей, в 2027-м — оставшиеся 132 млн рублей.
В ходе реконструкции строители частично заменят основание на участках с выявленными слабыми зонами, полностью обновят старые бордюры, уложат два слоя асфальта, включая износостойкий верхний слой. Движение транспорта на время ремонта полностью не перекрывается.
«Улица Серышева — одна из самых оживленных в городе, поэтому мы будем внимательно следить за каждым этапом ремонта. Наша задача — не просто обновить покрытие, а сделать дорогу долговечной. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к временным трудностям, ведь в итоге мы получим по-настоящему качественную и безопасную трассу», — сказал Сергей Кравчук.
По плану в 2026 году участок улицы Серышева будет отремонтирован до Знаменщикова, а в 2027 году трассу приведут в порядок вплоть до улицы Воронежской. Помимо этого, в рамках нацпроекта в этом году ведется ремонт улиц Запарина, Шеронова, проспекта 60-летия Октября, бульвара Москвитина, улицы Выставочной и путепроводной развязки «Улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября».